Какие школы, детсады и поликлиники отремонтируют в Алматы в 2026 году

По данным управления образования Алматы, в 2025 году завершены работы по капитальному ремонту, реконструкции и сейсмоусилению в восьми школах: № 33, 50, 73, 99, 161, 189, 191 и школе-интернате № 10.

— В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции и сейсмоусилению 10 школ (№ 30, 43, 56, 58, 60, 124, 160, 170, 13, 78) с переходом на 2027 год, — отметили в управлении образования Алматы.

Начата разработка проектно-сметной документации для 20 школ: № 6, 90, 1, 167, 198, 74, 84, 201, 133, 188, 116, 89, 142, 65, 128, 158, 42, 184, 112 и 193.

В 2026–2027 годах на этих объектах планируется строительство со сносом старых зданий, капитальный ремонт с сейсмоусилением и реконструкция.

Также в 2025 году завершено строительство двух детских садов — № 37 и № 168.

В настоящее время проводится сейсмоусиление и реконструкция семи детских садов — № 81, 87, 89, 137, 163, 10 и 52.

— Также начата разработка проектно-сметной документации по шести детским садам (№ 13, 119, 29, 58, 163, 153), где планируется проведение строительно-монтажных работ в последующие годы, — уточнили в управления образования Алматы.

Управление общественного здравоохранения Алматы в ответ на запрос агентства сообщило, какие медицинские организации пройдут капитальный ремонт в 2025 и 2026 годах.

В прошлом году капитальный ремонт провели в 16 медицинских учреждениях Алматы. В их числе городские поликлиники № 27, 23, 18, 3, 12, 20, 2, 25, 24 и № 1, а также патологоанатомическое бюро (здание морга), подстанция скорой медицинской помощи № 8, городской центр репродукции человека (стационар), городская клиническая больница № 7 и центр фтизиопульмонологии, а также городской ревматологический центр, где отремонтировали кровлю, фасад и подвал.

В 2026 году модернизация и обновление инфраструктуры запланированы в:

Подстанции скорой медицинской помощи № 2;

Подстанции скорой медицинской помощи № 3;

Реабилитационном центре «Алау»;

Городской поликлинике № 27 (филиал, ул. Даулеткерей, 162);

Городской больнице скорой медицинской помощи — здесь предусмотрены ремонт фасада здания и благоустройство территории.

В управлении общественного здравоохранения Алматы отметили, что капитальные работы направлены на обновление зданий, улучшение условий для пациентов и медицинского персонала, а также повышение качества оказываемой медицинской помощи.

Напомним, реновацию 34 областных многопрофильных больниц и 19 перинатальных центров проводят в Казахстане. Ранее сообщалось, что два перинатальных центра, больницы и поликлиники построят в Астане.