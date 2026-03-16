    10:30, 16 Март 2026 | GMT +5

    Какие школы, детсады и поликлиники отремонтируют в Алматы в 2026 году

    В южной столице продолжается масштабное обновление социальной инфраструктуры. В городе проводят капитальный ремонт, реконструкцию и сейсмоусиление школ и детских садов, а также модернизируют медицинские учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Больничная палата
    Фото: акимат Алматы

    По данным управления образования Алматы, в 2025 году завершены работы по капитальному ремонту, реконструкции и сейсмоусилению в восьми школах: № 33, 50, 73, 99, 161, 189, 191 и школе-интернате № 10.

    — В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции и сейсмоусилению 10 школ (№ 30, 43, 56, 58, 60, 124, 160, 170, 13, 78) с переходом на 2027 год, — отметили в управлении образования Алматы.

    Начата разработка проектно-сметной документации для 20 школ: № 6, 90, 1, 167, 198, 74, 84, 201, 133, 188, 116, 89, 142, 65, 128, 158, 42, 184, 112 и 193.

    В 2026–2027 годах на этих объектах планируется строительство со сносом старых зданий, капитальный ремонт с сейсмоусилением и реконструкция.

    Также в 2025 году завершено строительство двух детских садов — № 37 и № 168.

    В настоящее время проводится сейсмоусиление и реконструкция семи детских садов — № 81, 87, 89, 137, 163, 10 и 52.

    — Также начата разработка проектно-сметной документации по шести детским садам (№ 13, 119, 29, 58, 163, 153), где планируется проведение строительно-монтажных работ в последующие годы, — уточнили в управления образования Алматы.

    Управление общественного здравоохранения Алматы в ответ на запрос агентства сообщило, какие медицинские организации пройдут капитальный ремонт в 2025 и 2026 годах.

    В прошлом году капитальный ремонт провели в 16 медицинских учреждениях Алматы. В их числе городские поликлиники № 27, 23, 18, 3, 12, 20, 2, 25, 24 и № 1, а также патологоанатомическое бюро (здание морга), подстанция скорой медицинской помощи № 8, городской центр репродукции человека (стационар), городская клиническая больница № 7 и центр фтизиопульмонологии, а также городской ревматологический центр, где отремонтировали кровлю, фасад и подвал.

    В 2026 году модернизация и обновление инфраструктуры запланированы в:

    • Подстанции скорой медицинской помощи № 2;
    • Подстанции скорой медицинской помощи № 3;
    • Реабилитационном центре «Алау»;
    • Городской поликлинике № 27 (филиал, ул. Даулеткерей, 162);
    • Городской больнице скорой медицинской помощи — здесь предусмотрены ремонт фасада здания и благоустройство территории.

    В управлении общественного здравоохранения Алматы отметили, что капитальные работы направлены на обновление зданий, улучшение условий для пациентов и медицинского персонала, а также повышение качества оказываемой медицинской помощи.

    Напомним, реновацию 34 областных многопрофильных больниц и 19 перинатальных центров проводят в Казахстане. Ранее сообщалось, что два перинатальных центра, больницы и поликлиники построят в Астане.

    Здравоохранение Ремонт Образование Больницы Алматы школа
    Камшат Абдирайым
