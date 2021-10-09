Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
В указанных ниже многоквартирных жилых комплексах недействительными считаются все сделки, совершенные в обход действующего законодательства – договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.
Акимат города Нур-Султана просит граждан быть внимательными к своим средствам. При отсутствии разрешительных документов покупка жилья не рекомендуется.
Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
Отметим, список застройщиков без права на привлечение денег дольщиков обновляется систематически, путем исключения из списка объектов, находящихся на стадии завершения строительства, и путем добавления новых объектов.
Информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана».
По всем вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30, 8 771 605 17 14.
Список застройщиков, не имеющих права принимать средства дольщиков
|
1
|
ТОО «BS Company» (Би Эс Компани«
|
Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ЖМ «Комсомольский», ул.Кыз Жибек 30/1
|
2
|
ТОО «White Gold Development«
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом пер. улиц с проектным наименованием №26 и №36
|
3
|
ТОО «АСД Альянс»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Аврора», район Есиль, , ул. Айтеке би пересечение с ул. Е 797 (проектное наименование)
|
4
|
ТОО «Dicoldi Partners»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями «Акыртас» г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарбакты, уч. №36
|
5
|
ТОО «Transcapital»
|
Строящийся многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Gold Land», участок №5 проспект ул. Е 344
|
6
|
ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5 ул. Жаркент 26
|
7
|
ТОО «Азия»
|
Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей. ул.Е547 и Е567
|
8
|
ТОО «NUR-Tas-2020»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А 83 и А 84
|
9
|
ТОО «Актас-М«
|
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана.
|
10
|
ТОО «Строительная фирма Astana Building»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом. Блоки Б и В «Ордабасы». ул. Ж.Нажимеденова, южнее ЖМ «Промышленный»
|
11
|
ТОО «Градум Строй»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Золотая миля» пер. ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр. Тауелсиздик
|
12
|
ТОО «Техмонтажстрой»
|
Строительство 1-очереди многофункционального жилого комплекса пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова
|
13
|
ЖСК «Байтас инвест»
|
Многоквартирный жилой комплекс «One house» ЖМ «Комсомольский», ул.Акан Сери, участок №53
|
14
|
ТОО «Ер-Тау»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Шавгар», район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко
|
15
|
ТОО «Galamat group»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Homeland», район Есиль, улица пр. Улы Дала / пр. Туран
|
16
|
ЖСК «Белая гора»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом « Silk way». Район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2
|
17
|
ТОО «Tower park «
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями . Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Шарль де Голль и А. Токпанова
|
18
|
Хасенова Бибисара Закириевна
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом ЖМ «Тельмана», ул.Е 116
|
19
|
ТОО «Жер Билдинг»
|
Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом «Табысты». Район Есиль, ул. Е 430
|
20
|
ТОО «Арнау-Тауэр»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями «GreenLine.Aura». Нур-Султан, район Есиль, GreenLine, пересечение улиц ЕК-32 и ЕК-15
|
21
|
ТОО «РДМ-СЕРВИС»
|
Многоквартирный жилой комплекс расположенного по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, ул.Е 126 и Е 182 (проектное наименование)
|
22
|
ТОО «Медет холдинг»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Есиль
|
23
|
ТОО «Mainstreet»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Парус» Район Алматы, улица Б. Майлина 6
|
24
|
ТОО «Береке Қурылыс 2030»,
|
«Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями «Байсал», г. Нур-Султан, жилой массив Пригородный, район проспекта Кабанбай батыра
|
25
|
ТОО «КОКТАЛ SMART»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями « Koktal Park», район Сарыарка, жилой массив «Коктал»
|
26
|
ТОО «БестМет»
|
Жилой комплекс «Tulpar City», район Сарыарка, жилой массив «Коктал», улица Улытау, земельный участок 44
|
27
|
ТОО «Sabio construction»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «R'Club», район Есиль,
|
28
|
ТОО «Казахстанская Строительно-монтажная компания Основа»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Есиль, ул. Ильяс Омарова, 8/1 стр
|
29
|
ТОО «Нурлы-Жол-К-2008»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Аскер», район Алматы, ул. Калдаякова / ул. Нажимеденова
|
30
|
ТОО «GBG.kz»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Bai-Tursyn, район Алматы
|
31
|
ТОО «Mercury sport»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Район Есиль, в квадрате улиц Е 781, Е 796, Е 797 и Е 876
|
32
|
ТОО «Шабыт 2020»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом.Район Есиль, пересечения проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор
|
33
|
ТОО «Kappas Group»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Район Есиль пр. Мангилик Ел / ул. Е-496
|
34
|
TOO «Титан Строй КЗ»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом Medina Tower, район Есиль, проспект Туран
|
35
|
ТОО «Invest building KZ»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом « Inju arena 2», район Есиль, ул. Орынбор, 10
|
36
|
ТОО «Green Line Terra»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями «GreenLine.Terra». Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц ЕК-16 и ул. Мухамедханова
|
37
|
ТОО «Бахыт мекені»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Алматы, ул. Жургенова / ул. Нажимеденова
|
38
|
ТОО «GPARK»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Есиль, улица А. Бокейхана.
|
39
|
ТОО «Астана Девелопмент Груп»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Есиль, улица, Ш. Айтматова
|
40
|
ТОО «Meireеn»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Есиль
|
41
|
ТОО «Astana private School»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Алматы, просп. Кошкарбаева / просп. Жумабаева
|
42
|
ТОО «Aibat Construction»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, район Алматы, Пересечение улиц Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова
|
43
|
ТОО «АСД Альянс»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Целиноград»-4 очередь по улице Кумисбекова(район домов 9/1)
|
44
|
ТОО «Astana city stroy»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Оазис», район Есиль, Коргалжынское шоссе
|
45
|
ТОО «Строй-Инвест-Групп KZ»
|
Многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы просп. Тауелсиздик, уч. 34/8
|
46
|
ТОО «Mars project»
|
Многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, район Алматы, улица А85,А86,А91
|
47
|
ТОО «ПромСтройГарант»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями «Сатурн», г. Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц А. Байтурсынова, Т. Жургенова и № 23-16
|
48
|
ТОО «East 2021 «
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями, г. Нур-Султан, район Алматы, пересечение улиц Ж. Нажимеденов и А 78
|
49
|
ТОО «Building construction»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями, г. Нур-Султан, район Алматы, пересечение улицЖ. Нажимеденов и А 52
|
50
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ТОО «Урбан строй холдинг»
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Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район Есиль, улица 36, д. 15, кв. 20
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51
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ТОО «Орта Азия Құрылыс Компаниясы»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями . Нур-Султан, район Байконур, ул. Кенесары и Бейсекбаева