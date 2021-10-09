Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 51 строительная организация вошла в список компаний, объекты которых находятся на начальной стадии строительства и не имеют соответствующего разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В указанных ниже многоквартирных жилых комплексах недействительными считаются все сделки, совершенные в обход действующего законодательства – договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.

Акимат города Нур-Султана просит граждан быть внимательными к своим средствам. При отсутствии разрешительных документов покупка жилья не рекомендуется.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Отметим, список застройщиков без права на привлечение денег дольщиков обновляется систематически, путем исключения из списка объектов, находящихся на стадии завершения строительства, и путем добавления новых объектов.

Информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана».

По всем вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30, 8 771 605 17 14.

Список застройщиков, не имеющих права принимать средства дольщиков