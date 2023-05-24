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Опубликован список школ, которые построят на деньги, конфискованные у коррупционеров

Автор:  
Шынар Хамитова
24 Мая 2023, 12:39
Опубликован список школ, которые построят на деньги, конфискованные у коррупционеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК опубликовало список школ, которые будут построены в этом году на средства, конфискованные у коррупционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе перечислены 62 проекта. В региональном разрезе количество школ, которые должны быть построены или расширены за счет этих средств, в городе Астане и Алматинской области в несколько раз выше, чем в остальных регионах. Если говорить более точнее, то в каждом запланировано по 10 школ. Далее идет Туркестанская область с 9 проектами.

Таким образом, в этом году за счет средств, полученных от коррупционеров, будет реализовано 62 проекта на сумму 96 млрд 495 млн тенге. Среди них есть проекты по строительству новой школы, также по строительству пристройки к переполненным школам.

Список проектов и сколько денег будет выделено на каждый проект можно посмотреть по ссылке.

Напомним, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2022 года.


Образование   Коррупция   Строительство   Послание Президента РК-2022   школа  
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