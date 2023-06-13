РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Опубликован список пунктов приема гуманитарной помощи в области Абай

    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акимата области Абай опубликовала список пунктов приема гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре, передает МИА «Казинформ».

    Список пунктов приема гуманитарной помощи:

    город Семей, улица Чайжунусова, 138 - областной филиал партии AMANAT,

    город Семей, улица Парковая, 1 - общежитие Колледжа строительства,

    город Семей, улица Дастенова, 29 А - общежитие Электротехнического колледжа,

    село Озерки, улица Комсомольская, 29 - магазин «Дархан»,

    село Бородулиха, ул. Ф. Середина, 5 - отдел по ЧС Бородулихинского района.

    Как сообщалось, на заседании Правительства аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в регионе.

    «На сегодняшний день общая площадь порядка 60 тысяч га, из них 43 тысячи га - в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в двух направлениях - на западе свыше 300 человек принимают участие в тушении пожара, по второму направлению - свыше 200 человек личного состава и техники», - сказал Нурлан Уранхаев.

    По словам акима, в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества 8 июня произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.


    Теги:
    Общество Пожар Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!