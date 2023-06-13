Опубликован список пунктов приема гуманитарной помощи в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акимата области Абай опубликовала список пунктов приема гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре, передает МИА «Казинформ».

Список пунктов приема гуманитарной помощи:

город Семей, улица Чайжунусова, 138 - областной филиал партии AMANAT,

город Семей, улица Парковая, 1 - общежитие Колледжа строительства,

город Семей, улица Дастенова, 29 А - общежитие Электротехнического колледжа,

село Озерки, улица Комсомольская, 29 - магазин «Дархан»,

село Бородулиха, ул. Ф. Середина, 5 - отдел по ЧС Бородулихинского района.

Как сообщалось, на заседании Правительства аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в регионе.

«На сегодняшний день общая площадь порядка 60 тысяч га, из них 43 тысячи га - в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в двух направлениях - на западе свыше 300 человек принимают участие в тушении пожара, по второму направлению - свыше 200 человек личного состава и техники», - сказал Нурлан Уранхаев.

По словам акима, в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества 8 июня произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.