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Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

29 Декабря 2022, 13:00
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

«Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты и представители Альянса студентов Казахстана. Всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 2029 претендентов. По итогам заседания, 1774 человек стали обладателями государственного образовательного гранта, из них 100 грантов по профильной магистратуре», - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, зачисление будет осуществляться до 10 января, а обучение начнется в соответствии с академическим календарем вуза.

Cписок обладателей образовательных грантов в магистратуру


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