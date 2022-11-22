Опубликован список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК в Алматы

22 Ноября 2022, 16:03

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В сети распространяются объявления о продаже квартир в жилых комплексах, не имеющих необходимого пакета разрешительных документов на строительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Акиматом города Алматы подготовлен список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации:

1. Клубный дом «KHAN» - Бостандыкский район, ул. Витебская, 44/3, 44а, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

2. МЖК Castle Rock- Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Колсай, 31/3, АПЗ, эскизный проект - отсутствуют.

3. Клубный дом Rich - Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

4. Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, ул. 2, уч. 33, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

5. Клубный дом Alma Garden - Медеуский район, ул. 6, уч. 7, 9. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

6. Клубный дом Chelsea Club House – Медеуский район, Горный гигант, ул. Сызганова / ул. Шукшина. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

7. ЖК «Цюрих» - Наурызбайский район, ул. Сейитбекова, 18, 18А, 18Б, АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

8. ЖК Flora - Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

9. ЖК Lantana - Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

Проверить строящиеся жилые комплексы на наличие документов можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.