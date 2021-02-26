Опубликован список инициатив, озвученных Главой государства на пятом заседании Нацсовета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин опубликовал список инициатив, озвученных Главой государства на пятом заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«Вчера на пятом заседании Национального совета общественного доверия Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с масштабным пакетом инициатив. Всего было озвучено 23 инициативы. Они касались многих актуальных и важных вопросов общества. Часть инициатив была разработана на основе предложений членов Нацсовета. Ниже представлен список инициатив, озвученных Главой государства», - написал в Telegram Ерлан Карин.

Напомним, 25 февраля 2021 года состоялось пятое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.