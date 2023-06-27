Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Опубликован список государственных образовательных грантов

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 17:45
Опубликован список государственных образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня опубликован список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 грантов. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов.

Кроме того, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 653 грантов. Стоит отметить, что проект «Серпін» можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Стоит отметить, что срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.

Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.

«По поручению Главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации, сделают правильный выбор», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:

Бакалавриат

Магистратура

Докторантура


Образование   Вузы   Миннауки и высшего образования РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО