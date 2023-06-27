Опубликован список государственных образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня опубликован список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 грантов. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов.

Кроме того, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 653 грантов. Стоит отметить, что проект «Серпін» можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Стоит отметить, что срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.

Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.

«По поручению Главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации, сделают правильный выбор», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:

Бакалавриат

Магистратура

Докторантура