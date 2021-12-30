Опубликован список 945 обладателей грантов в магистратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру по итогам зимнего конкурса. Государственные гранты выиграли 945 казахстанцев. Из них в научно-педагогическую магистратуру поступили 837 человек, в профильную – 108, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Среди претендентов наиболее востребованными стали такие направления, как «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Естественные науки, математика и статистика», «Социальные науки, журналистика и информация».

В этом году по поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова министерством конкурс по присуждению грантов в магистратуру и докторантуру был организован дважды: традиционно летом и впервые зимой. Таким образом, желающие, которые по разным причинам не смогли поступить в магистратуру, получили вторую возможность участвовать в распределении грантов.

«Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской конкурсной комиссии. В нее вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана и Фонда «Отандастар». На заседании комиссия рассмотрела результаты всех участников тестирования. Процедура конкурсного отбора полностью автоматизирована. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе в соответствии с баллами претендентов», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру доступен на странице МОН РК в Telegram и на официальном сайте Национального центра тестирования.

Все обладатели грантов для зачисления должны представить свои документы до 10 января через виртуальные приемные комиссии вузов. Обучение начнется в соответствии с академическим календарем университетов.

Отметим, что для улучшения качества отбора повышен пороговый балл для поступления в магистратуру на платное отделение. Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по образовательному гранту и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.