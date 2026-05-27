Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда

В рейтинге оценивались 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни, еда, аренда, ипотека и покупательная способность. Казахстан в рейтинге опередил Грузию, Азербайджан, Доминиканскую Республику, Перу и Филиппины, передает агентство Kazinform.

Компания Remitly опубликовала Индекс иммиграции 2026 года. В нем оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни (еда, аренда, ипотека и покупательная способность), культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность и заработки.

В нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку. Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности, говорится в отчете Remitly.

Следом за Швейцарией идет Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства. Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

Третье место занял Люксембург — благодаря высоким доходам, серьезному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятерку, стала Австралия: она заняла четвертое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятерку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надежным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

В стране также расположены некоторые из самых доступных по стоимости недвижимости городов.

Топ‑10 стран для переезда:

Швейцария Исландия Люксембург Австралия Германия Ирландия США Дания Норвегия Испания

Казахстан в рейтинге опередил Грузию, Доминиканскую Республику, Индию, Перу, Колумбию, и Филиппины, расположившись на 53 строке. Азербайджан в списке занимает 66 место, Армения — 74, Узбекистан — 75 место соответственно.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в число стран с высоким уровнем инвестиционной активности по данным Всемирного банка.