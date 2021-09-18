Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Опубликован полный видеообзор двухдневного визита Президента Казахстана в Таджикистан

18 Сентября 2021, 14:39
Опубликован полный видеообзор двухдневного визита Президента Казахстана в Таджикистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован полный видеообзор двухдневной рабочей поездки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК Президента.

опу

Напомним, в Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.


Президент Казахстана   Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане