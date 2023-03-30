Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Опубликован полный список депутатов маслихата Алматы

Еламан Турысбеков
30 Марта 2023, 17:31
Опубликован полный список депутатов маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В маслихате Алматы представили полный список избранных депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в маслихат города прошли 42 депутата:

1) Аканова Асия

2) Абсенбетов Бейбит

3) Башинская Анна

4) Бегалин Кайрат

5) Бекенова Гульжан

6) Власов Владимир

7) Жантелиев Дастан

8) Джузеева Карашаш

9) Елеусизов Тимур

10) Ерлан Диана

11) Есматов Серик

12) Жайнарбай Жалынбек

13) Жумабаев Бахытбек

14) Зулеев Мухтар

15) Идрисов Руслан

16) Канкуров Станислав

17) Кобеева Алтынай

18) Козлов Сергей

19) Мундаханова Назерке

20) Набиев Амиржан

21) Надиров Жандос

22) Нуралдинов Олжас

23) Отыншиев Мейиржан

24) Проценко Игорь

25) Ракишев Еркинбек

26) Рамазан Бекбол

27) Рамазанов Дулат

28) Сауранбаев Ералы

29) Серикова Салтанат

30) Азамат Сыргабаев

31) Талгатов Зия

32) Тастекеев Дулат

33) Те Елена

34) Турсунов Аким

35) Омирбаева Зауреш

36) Отемисов Мурат

37) Хамраев Садир

38) Шин Андрей

39) Шоканов Нурсултан

40) Тау Нурымбек

41) Кодасбаев Алмат

42) Ибрагимұлы Болат

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии по Алматы Айгуль Калыкова в ходе первой сессии произвела процедуру вручения удостоверений и значков депутатам маслихата города VIII созыва.

Также большинством голосов депутатов Мейиржан Отыншиев избран председателем маслихата Алматы. Кроме того, определились руководители постоянных комиссий.

Ранее сообщалось, кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам.


Алматы   Выборы   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО