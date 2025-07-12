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    09:26, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Опубликован окончательный список казахстанцев для обучения в Китае

    На 2025-2026 академический учебный год 44 казахстанцев стали обладателями грантов и приняты на обучение в ведущих вузах Китая, передает агенттво Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    студент
    Фото: freepik

    35 из них - в рамках международного соглашения в сфере образования, 9 человек - в рамках стипендий Шанхайской организации сотрудничества.

    Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.

    Вместе с тем, окончательное решение о присуждении стипендий претендентам принимается Китайской Народной Республикой.

    С полным списком обладателей грантов можете ознакомиться на официальном сайте bolashak.gov.kz.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане начинается прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.

    Теги:
    Вузы Китай Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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