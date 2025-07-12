Опубликован окончательный список казахстанцев для обучения в Китае

35 из них - в рамках международного соглашения в сфере образования, 9 человек - в рамках стипендий Шанхайской организации сотрудничества.

Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.

Вместе с тем, окончательное решение о присуждении стипендий претендентам принимается Китайской Народной Республикой.

С полным списком обладателей грантов можете ознакомиться на официальном сайте bolashak.gov.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начинается прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.