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    14:44, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Опубликован новый график подачи и отключения воды в Медеуском районе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В южной части Медеуского района Алматы сохраняется ситуация, связанная с ограниченным водоснабжением. В этой связи разработан новый график подачи и отключения воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Временный график в Медеуском районе будет действовать в период с 07:00 часов 29 июля по 24:00 часов 30 июля.

    «В связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов наблюдалась очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. В связи с ливневыми дождями в горах ситуация с уровнем мутности не изменилась, что не позволяет запустить технологические процессы водоподготовки на фильтровальной станции. Подача воды по графику продолжается в результате перенастройки системы водоснабжения в южную часть Медеуского района, куда перенаправлены дополнительные объемы воды из подземных источников», - сообщили в акимате Алматы.

    График подачи воды на 29 июля:

    с 07:00 до 13:00 - многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;

    с 19:00 до 24:00 - потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Курмет, в том числе микрорайон «Юбилейный», Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы», многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары, жилые застройки по улице Тайманова, Иванилова, Игишева.

    График подачи воды на 30 июля:

    с 07:00 до 13:00 – многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

    В период с 13:00 до 19:00 часов 29 июля и с 00:00 до 07:00 часов 30 июля будет осуществляться накопление воды в резервуары.

    «Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду», - обратились к жителям в акимате.

    Сообщается, что в целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме. В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

    «Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии. Телефон Единой диспетчерской службы: 109. Диспетчерская служба ГКП «Алматы Су»: 274-66-66, +7 777 852 91 01», - говорится в сообщении.

    В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположено 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.

    Ранее сообщалось, что ГКП «Алматы Су» разработало график подачи и отключения воды жителям Медеуского района.


    Теги:
    Общество Алматы Вода ЖКХ для mail.ru
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