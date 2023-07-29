Опубликован новый график подачи и отключения воды в Медеуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В южной части Медеуского района Алматы сохраняется ситуация, связанная с ограниченным водоснабжением. В этой связи разработан новый график подачи и отключения воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Временный график в Медеуском районе будет действовать в период с 07:00 часов 29 июля по 24:00 часов 30 июля.

«В связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов наблюдалась очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. В связи с ливневыми дождями в горах ситуация с уровнем мутности не изменилась, что не позволяет запустить технологические процессы водоподготовки на фильтровальной станции. Подача воды по графику продолжается в результате перенастройки системы водоснабжения в южную часть Медеуского района, куда перенаправлены дополнительные объемы воды из подземных источников», - сообщили в акимате Алматы.

График подачи воды на 29 июля:

с 07:00 до 13:00 - многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;

с 19:00 до 24:00 - потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Курмет, в том числе микрорайон «Юбилейный», Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы», многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары, жилые застройки по улице Тайманова, Иванилова, Игишева.

График подачи воды на 30 июля:

с 07:00 до 13:00 – многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

В период с 13:00 до 19:00 часов 29 июля и с 00:00 до 07:00 часов 30 июля будет осуществляться накопление воды в резервуары.

«Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду», - обратились к жителям в акимате.

Сообщается, что в целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме. В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

«Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии. Телефон Единой диспетчерской службы: 109. Диспетчерская служба ГКП «Алматы Су»: 274-66-66, +7 777 852 91 01», - говорится в сообщении.

В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположено 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.

Ранее сообщалось, что ГКП «Алматы Су» разработало график подачи и отключения воды жителям Медеуского района.