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Оптовые реализаторы риса оштрафованы в Кызылординской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 19:30
Оптовые реализаторы риса оштрафованы в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области завершены расследования в отношении шести крупных производителей и оптовых реализаторов риса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

В отношении ПТ «Абзал и К», ТОО «Магжан и К», ТОО «Най-Мир», ТОО «Жан-Арай», ТОО «Абай-Даулет» и ИП «Байдалиев К» выявлены факты антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на рис.

По итогам расследования, в отношении производителей и оптовых реализаторов риса возбуждены дела об административном правонарушении.

В июне т.г. судом вышеуказанные производители риса привлечены к административной ответственности на общую сумму 67,9 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.


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