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Оптовые продавцы риса выплатят около 68 млн тенге из-за ценового сговора в Кызылорде

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 13:07
Оптовые продавцы риса выплатят около 68 млн тенге из-за ценового сговора в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области выявил факты антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на рис, передает МИА «Казинформ».

«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области завершены расследования в отношении шести крупных производителей и оптовых реализаторов риса (ПТ «Абзал и К», ТОО «Магжан и К», ТОО «Най-Мир», ТОО «Жан-Арай», ТОО «Абай-Даулет» и ИП «Байдалиев К».

В частности, выявлены факты антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на рис», - говорится в сообщении АЗРК.

По итогам расследования, в отношении производителей и оптовых реализаторов риса возбуждены дела об административном правонарушении.

Отмечено, что в июне судом, вышеуказанные производители риса привлечены к административной ответственности на общую сумму 67,9 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.


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