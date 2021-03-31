Оптовые цены на подсолнечное масло незначительно снизились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области один из реализаторов подсолнечного масла снизил оптовые цены на продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Снижение цены произошло после вмешательства департамента по защите и развитию конкуренции. Заместитель руководителя ведомства Наталья Шаяхметова рассказала, что департамент провел анализ товарного рынка реализации подсолнечного масла.

«По данным Бюро национальной статистики, с начала года по области рост цен на масло подсолнечное составил 5%. Был проведен анализ рынка. По его итогам, в действиях одного из субъектов, осуществляющих оптовую реализацию подсолнечного масла, усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением, запрещенные Предпринимательским Кодексом РК. Департамент в его адрес вынес уведомление о наличии таких признаков. Уведомление субъектом рынка исполнено досрочно. Оптовые цены на подсолнечное масло, реализуемое субъектом, с 30-го марта снижены до 10 тенге в зависимости от литража», - проинформировала Н.Шаяхметова.

Ранее акимат области заявил о намерении утвердить предельно допустимые розничные цены на подсолнечное масло и картофель.