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    09:45, 31 Март 2021 | GMT +6

    Оптовые цены на подсолнечное масло незначительно снизились в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области один из реализаторов подсолнечного масла снизил оптовые цены на продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Снижение цены произошло после вмешательства департамента по защите и развитию конкуренции. Заместитель руководителя ведомства Наталья Шаяхметова рассказала, что департамент провел анализ товарного рынка реализации подсолнечного масла.

    «По данным Бюро национальной статистики, с начала года по области рост цен на масло подсолнечное составил 5%. Был проведен анализ рынка. По его итогам, в действиях одного из субъектов, осуществляющих оптовую реализацию подсолнечного масла, усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением, запрещенные Предпринимательским Кодексом РК. Департамент в его адрес вынес уведомление о наличии таких признаков. Уведомление субъектом рынка исполнено досрочно. Оптовые цены на подсолнечное масло, реализуемое субъектом, с 30-го марта снижены до 10 тенге в зависимости от литража», - проинформировала Н.Шаяхметова.

    Ранее акимат области заявил о намерении утвердить предельно допустимые розничные цены на подсолнечное масло и картофель.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Экономика
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