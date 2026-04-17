Оптовика в Уральске оштрафовали за завышение цен на социальные продукты

Как сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области Эльмира Киматова, в соответствии с требованиями указанного закона при реализации социально значимых продовольственных товаров торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.

— Данная компания в первом квартале текущего года реализовывала картофель с торговой надбавкой от 30 до 56,7%, лук — 70%, морковь — от 50 до 100%в, капусту — от 76,9 до 84,6%. Данные действия предпринимателя считаются грубым нарушением требований законодательства, — заявила Э. Киматова.

По ее словам, департамент торговли и защиты прав потребителей возбудил административное дело в отношении субъекта предпринимательства и наложил штраф в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена. В этой связи взаимодействие государственных органов позволяет оперативно реагировать на нарушения в сфере ценообразования и устранять посреднические звенья.

