РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:37, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Оптовика в Уральске оштрафовали за завышение цен на социальные продукты

    В городе Уральске установлено, что крупная компания, осуществляющая оптовую торговлю, нарушила требования статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ярмарка
    Фото: Комитет торговли

    Как сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области Эльмира Киматова, в соответствии с требованиями указанного закона при реализации социально значимых продовольственных товаров торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.

    — Данная компания в первом квартале текущего года реализовывала картофель с торговой надбавкой от 30 до 56,7%, лук — 70%, морковь — от 50 до 100%в, капусту — от 76,9 до 84,6%. Данные действия предпринимателя считаются грубым нарушением требований законодательства, — заявила Э. Киматова.

    По ее словам, департамент торговли и защиты прав потребителей возбудил административное дело в отношении субъекта предпринимательства и наложил штраф в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена. В этой связи взаимодействие государственных органов позволяет оперативно реагировать на нарушения в сфере ценообразования и устранять посреднические звенья.

    Напомним, ранее мы сообщали, что в Западно-Казахстанской области предприниматель был оштрафован за завышение цен на продукцию.

    Теги:
    Цена Уральск ЗКО Регионы Казахстана Штрафы Сельхозпродукция Продукты Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают