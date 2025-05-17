Оптимизация неприоритетных расходов: Олжас Бектенов провел встречу с экономистами

Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, и озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста.

Внимание было уделено инвестиционному, торговому направлениям, а также обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность Правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.

По итогам обсуждения Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

Ранее сообщалось, что неэффективные траты бюджетных средств выросли почти в два раза в 2024 году в Казахстане.