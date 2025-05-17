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    13:38, 17 Май 2025 | GMT +5

    Оптимизация неприоритетных расходов: Олжас Бектенов провел встречу с экономистами

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экспертами, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития экономики, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики
    Фото: Правительство РК

    Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, и озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста. 

    Внимание было уделено инвестиционному, торговому направлениям, а также обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность Правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.

    По итогам обсуждения Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

    Ранее сообщалось, что неэффективные траты бюджетных средств выросли почти в два раза в 2024 году в Казахстане.

    Теги:
    Миннацэкономики Экономика Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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