Неэффективные траты бюджетных средств выросли почти в два раза в 2024 году в Казахстане

Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, по предварительной оценке, в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5% процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

— По данным Правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана, расходы — 23 трлн тенге или 98,4% от плана, дефицит — 3,6 трлн тенге или 2,7% от ВВП. Объем поступлений в Нацфонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге или 85% от плана. По данным ФАП, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза. Указанные, а также другие экономические и бюджетные показатели будут проанализированы в рамках рассмотрения отчетов, — сказала депутат.

Комитет по финансам и бюджету Мажилиса готов подготовить заключение по указанным отчетам.