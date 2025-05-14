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    15:10, 14 Май 2025 | GMT +5

    Неэффективные траты бюджетных средств выросли почти в два раза в 2024 году в Казахстане

    На рассмотрение Мажилиса внесены отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аймақтар
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, по предварительной оценке, в 2024 году рост ВВП составил 4,8%, что на 0,5% процентных пункта ниже одобренного прогноза социально-экономического развития страны.

    — По данным Правительства, доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 19,6 трлн тенге, или 97,2% от плана, расходы — 23 трлн тенге или 98,4% от плана, дефицит — 3,6 трлн тенге или 2,7% от ВВП. Объем поступлений в Нацфонд за 2024 год составил 3,8 трлн тенге или 85% от плана. По данным ФАП, общий объем установленных нарушений за 2024 год составил 862 млрд тенге, при этом объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов выросли почти в два раза. Указанные, а также другие экономические и бюджетные показатели будут проанализированы в рамках рассмотрения отчетов, — сказала депутат.

    Комитет по финансам и бюджету Мажилиса готов подготовить заключение по указанным отчетам.

    Теги:
    Правительство Высшая аудиторская палата РК Экономика Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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