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Международное информационное агентство «Казинформ»
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qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
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12:05, 16 Март 2022 | GMT +6
ОПТИМИЗАЦИЮ АДМИНИСТРАЦИИ АКИМАТОВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ ПРЕЗИДЕНТ
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Теги:
Президент
Послание Президента РК-2022
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