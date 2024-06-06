Опрокинулось такси: четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

5 июня примерно в 15 часов на автодороге Актобе — Орск вблизи поселка Ащелисай Каргалинского района Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомашины Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.

Установлено, что водитель автомашины официально осуществлял перевозку пассажиров из города Актобе в город Орск РФ и за несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но, несмотря на это водитель пренебрег советами полицейских.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.





