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    11:21, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Опрокинулось такси: четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    ДТП
    Фото: Polisia.kz

    5 июня примерно в 15 часов на автодороге Актобе — Орск вблизи поселка Ащелисай Каргалинского района Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Водитель автомашины Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.

    Установлено, что водитель  автомашины официально осуществлял перевозку пассажиров из города Актобе в город Орск РФ и за несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем была проведена беседа сотрудниками полиции по профилактике ДТП, но, несмотря на это водитель пренебрег советами полицейских.

     

    По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


    Теги:
    ДТП Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Такси Видео Безопасность Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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