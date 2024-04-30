Определились победители шахматного турнира в Пекине

Шахматный турнир по эгидой председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине выиграла команда Казахстана, передает собственный корреспондент Kazinform.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир стартовал в Пекине. В нем приняли участие представители из 12 стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Беларусь, Индии, Ирана, Азербайджана, Непала, Мьянмы и ОАЭ, а также команды Секретариата ШОС.

После сыгранных пяти туров первое место в игре завоевала команда Казахстана, второе - Азербайджана, а третье место - Непала.

Фото: Пресс служба Секретариата ШОС

В турнире приняли участие дипломаты государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Соревнование проходило в командной основе по Швейцарской системе в пять туров (на двух досках).

Гроссмейстер по шахматам, четырехкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань выступила с мастер-классом по игре в шахматы в рамках турнира, который прошел на платформе Секретариата ШОС.

Фото: Пресс служба Секретариата ШОС

Напомним, что Казахстан председательствует в ШОС на период 2023-2024 гг.