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    21:20, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Определились победители шахматного турнира в Пекине

    Пресс служба Секретариата ШОС
    Фото: Пресс служба Секретариата ШОС

    Шахматный турнир по эгидой председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине выиграла команда Казахстана, передает собственный корреспондент Kazinform. 

    Ранее сообщалось, что шахматный турнир стартовал в Пекине. В нем приняли участие представители из 12 стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Беларусь, Индии, Ирана, Азербайджана, Непала, Мьянмы и ОАЭ, а также команды Секретариата ШОС.

    После сыгранных пяти туров первое место в игре завоевала команда Казахстана, второе - Азербайджана, а третье место - Непала.

    Пресс служба Секретариата ШОС
    Фото: Пресс служба Секретариата ШОС

    В турнире приняли участие дипломаты государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Соревнование проходило в командной основе по Швейцарской системе в пять туров (на двух досках).

    Гроссмейстер по шахматам, четырехкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань выступила с мастер-классом по игре в шахматы в рамках турнира, который прошел на платформе Секретариата ШОС.

    Пресс служба Секретариата ШОС
    Фото: Пресс служба Секретариата ШОС

    Напомним, что Казахстан председательствует в ШОС на период 2023-2024 гг.

     

    Теги:
    ШОС Китай Шахматы Мировые новости Пекин
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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