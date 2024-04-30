Шахматный турнир под эгидой председательства Казахстана в ШОС стартовал в Пекине

29 апреля под эгидой председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине проходит шахматный турнир, передает собственный корреспондент Kazinform.

В турнире принимают участие дипломаты государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Соревнование проходит в командной основе по Швейцарской системе в пять туров (на двух досках).

Турнир организован при содействии Казахстанской шахматной федерации и Центра управления шахматным спортом Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР.

Фото: пресс-служба Секретариата ШОС

— Сейчас шахматы одна из наиболее распространенных настольных игр во всем мире, в том числе и на пространстве ШОС. В Казахстане развитию этого вида спорта уделяется особое внимание. Открытие многочисленных клубов и проведение уроков шахмат в школах — яркое тому подтверждение, — отметил в приветственном слове Посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

Фото: пресс-служба Секретариата ШОС

Ш. Нурышев сообщил, что в июле 2023 года Казахстан принял на себя функции председательствующего государства в ШОС.

— В настоящее время ведется активная подготовка к заседанию Совета глав-государств ШОС, которое состоится 3–4 июля в г. Астане. Ожидается, что Астанинская встреча лидеров стран ШОС даст толчок дальнейшему совершенствованию и модернизации деятельности Организации, — сказал он.

Фото: пресс-служба Секретариата ШОС

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подчеркнул, что казахстанское председательство в ШОС в 2023–2024 годах вносит весомый вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. Планом председательства Казахстана в ШОС запланировано проведение десяток мероприятий культурно-гуманитарного характера, в том числе в сфере спорта.

— Уверен, что успешное проведение этих мероприятий положительно отразиться в укреплении «шанхайского духа» и будет способствовать сближению народов стран «шосовской семьи, — добавил генсек.

Фото: пресс-служба Секретариата ШОС

Шахматный турнир под эгидой председательства Казахстана в ШОС проводится в рамках Совместного плана между Посольством РК в КНР, Секретариатом ШОС и Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Ранее уже были проведены «День культуры Казахстана в ШОС», «Неделя казахского кино», «Модель ШОС» на тему: на пути к зеленой экономике, круглый стол на тему «Экологическая безопасность в ШОС».