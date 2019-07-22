Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 36 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на гран-при в Хорватии

22 Июля 2019 15:41 61
Поделиться:
Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на гран-при в Хорватии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по дзюдо объявила состав на гран-при, который пройдет 26-28 июля в столице Хорватии в городе Загреб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом турнире из Казахстана выступят 11 мужчин и женщин.

Мужчины: Даурен Сюкенов (60 кг), Гумар Кыргызбаев (66 кг), Жансай Смагулов (73 кг), Акылбек Серик (73 кг), Руслан Мусаев (81 кг), Айбек Серикбаев (-100 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг).

Женщины: Галбадрах Отгонцэцэг (48 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Назуль Кубашева (63 кг), Зарина Райфова (78 кг).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив