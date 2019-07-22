Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на гран-при в Хорватии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по дзюдо объявила состав на гран-при, который пройдет 26-28 июля в столице Хорватии в городе Загреб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом турнире из Казахстана выступят 11 мужчин и женщин.

Мужчины: Даурен Сюкенов (60 кг), Гумар Кыргызбаев (66 кг), Жансай Смагулов (73 кг), Акылбек Серик (73 кг), Руслан Мусаев (81 кг), Айбек Серикбаев (-100 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг).

Женщины: Галбадрах Отгонцэцэг (48 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Назуль Кубашева (63 кг), Зарина Райфова (78 кг).