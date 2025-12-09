Определился победитель телепроекта «Ең мықты»

По задумке организаторов, главная цель проекта - повысить престиж рабочих специальностей и показать, насколько значим вклад представителей труда в развитие страны.

Фото: Jibek Joly

Фактически «Ең мықты» стал первой программой на казахстанском телевидении, которую можно сравнить с популярным американским шоу Tough as Nails. Это означает, что в формате проекта органично переплелись рабочие навыки, экстремальные испытания, конкурсы на выносливость и элементы игр на выживание, создав уникальное телевизионное зрелище, отражающее силу характера и профессиональное мастерство участников.

Фото: Jibek Joly

На протяжении восьми эпизодов 20 представителей со всего Казахстана проходили сложные физические и психологические испытания, демонстрируя силу характера, смекалку и уверенность в себе. Помериться силами решились представители различных профессий: металлург, электрик, слесарь, электромонтер, сварщик, шеф-повар, дорожный мастер, монтер путей и другие.

Фото: Jibek Joly

Съемки проходили на фоне живописных ландшафтов Алматинской области у водохранилища Капшагай, что придало особую атмосферу и усилило эффект визуального погружения зрителей в динамику испытаний. Ведущей проекта выступила известная журналист Дина Толепберген, чья профессиональная подача и харизма помогли раскрыть характеры участников и передать драматизм каждого этапа соревнований.

Фото: Jibek Joly

Отметим, что испытания были далеко не легкими, а по правилам проекта в каждом эпизоде участник, показавший худший результат, покидал борьбу. Например, в заключительном этапе «Вода, огонь и медная высота» участникам пришлось проявить скорость, выносливость и ловкость. Надо было доплыть до берега по бурлящей реке, стоя на доске для серфинга, преодолеть раскачивающийся огненный шар, балансируя на 10-метровом бревне, а затем победить страх высоты, буквально, висеть на одной руке, держась за канат над водой как можно дольше. Такой подход добавил соревнованию напряженности и держал интригу до самого финала.

Фото: Jibek Joly

В заключительный этап вышло всего 6 участников. Победителем стал Айдос Масиралиев старший машинист турбинного цеха №7 АО «Алматинские электрические станции». Он стал первым обладателем звания «Ең мықты» и получил главный приз - квартиру в Астане.