Определился победитель Кубка конфедерации по боксу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился Х сезон республиканского турнира по боксу в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финальной встрече во Дворце спорта имени Балуана Шолака стенка на стенку встречались самые сильные команды сезона – боксеры Нур-Султана и Туркестанской области.





Нур-Султан выставил на финал опытных спортсменов, как Азат Махметов и Ильяс Сулейменов, но в большинстве - молодежь, в том числе 20-летних звезд столичной сборной, чемпиона мира среди молодежи Нурбека Оралбая и чемпиона юношеских Олимпийских игр Айбека Оралбай.

Туркестанцы привезли с собой крепкую команду с чемпионом мира-2017 Кайратом Ералиевым, призером Азии Бекдаулетом Ибрагимовым и чемпионом Азии Беком Нурмаганбетом, в которой нашлось место и нескольким молодым боксерам.





В легких и средних весовых категориях соперники были одного уровня и бои заканчивались предсказуемо: Сакен Бибосынов выиграл у Азата Махметова, Кайрат Ералиев – у Ильяса Сулейменова, Бекдаулет Ибрагимов уступил Канагату Маралову.





Гвоздем стали поединки супертяжей и тяжей. В категории до 91 кг встречались 28-летний Абзал Куттыбеков и 20-летний Айбек Оралбай. Оба были на высоте, показали хорошую технику, беспрецедентный настрой на победу но решением судей – победа досталась туркестанцу Абзалу Куттыбекову.

Надежды столичных боксеров на кубок добил Нурлан Сапарбай. В поединке в весовой категории свыше 91 кг в первом раунде его соперник Нурболат Сермаханов получил нокдаун, а в третьем раунде – уже нокаут.

Со счетом 5:3 команда Туркестанской области выиграла финал Х сезона этого турнира – в третий раз, до этого она получала кубок в 2015-м и 2017-м - и стала обладателем денежного приза в 12 миллионов тенге.

«Мы со своим соперником встретились уже во второй раз. Знаем тактику друг друга, но здесь больше всего выиграл тот, кто больше работал на ринге. Да, соперник сильный, но я рад, что наша область одержала победу», - прокомментировал выступление Абзал Куттыбеков.

Отметим, что обладателями третьего места стали боксеры Мангистауской и Карагандинской областей.









Фото: Данияр Майлыбаев