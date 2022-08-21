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    09:03, 21 Август 2022 | GMT +6

    Определился победитель футбольного проекта «Super Bol»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице финишировал футбольный проект «Super Bol», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Финальная игра проекта «Super Bol» прошла на стадионе «Астана Арена». В финале соперничали сборная по футболу «Jenis» и команда «Super Bol», состоящая из специально отобранных молодых футболистов-любителей.

    Игра завершилась победой команды «Super Bol» со счетом 6:5. То есть, молодые футболисты-любители превзошли профессионалов и одержали над ними победу.

    За соревнованиями наблюдали около 60 скаутов, приехавших из-за рубежа. Как сообщили организаторы, возможно заключение контрактов со способными молодыми футболистами, показавшими лучшую игру в финале.

    Отметим, кастинг для проекта «Super Bol» проходил среди молодежи в возрасте 15-25 лет, стремящихся в профессиональный футбол. Участие приняли более 6 тысяч претендентов.

    Отбор игроков проходил в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее, Павлодаре, Актау, Актобе и Таразе.

    Ранее сообщалось о том, что в столице пройдет финальная игра проекта «Super Bol».

    Напомним, проект для молодых футболистов «Super Bol» организован Фондом поддержки одаренной молодежи «Dara» при Президенте РК и инвестиционной компанией «Freedom Broker».


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