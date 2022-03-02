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Определился обладатель  Суперкубка Казахстана

2 Марта 2022 22:19
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Определился обладатель  Суперкубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче за Суперкубок Казахстана на «Астана Арене» сыграли костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Мокин, Васильев, Марочкин, Малый, Томашевич, Каиров, Йованчич, Мужиков, Бриджидо, Сергеев, Тошич;
«Кайрат»: Устименко, Кейлер, Буранчиев, Баньяк, Васин, Сейдахмет, Гуральский, Алвеш, Жоао Пауло, Усенов, Канте.

Игра была почти равной, больше опасности несли атаки костанайцев, счет мог открыть Игорь Сергеев, но не забил из убойной позиции в штрафной алматинцев. Самое интересное в первом тайме пришлось на его концовку, Данияр Усенов в своей штрафной ударил по ноге Душана Йованчича и Серикжан Мужиков без проблем реализовал пенальти. «Кайрат» не пошел большими силами вперед, но сумел сравнять после дальнего удара Жоао Пауло (видео можно посмотреть ниже). Вторую половину команды начали активнее, атаки шли одна за другой, Рубен Бриджидо в штрафной снес Маки Баньяка, Данияр Сахи посмотрел VAR и назначил пенальти, но Рикардо Алвеш не попал в ворота. Замены шли одна за другой и вышедший Айбар Жаксылыков почти сразу забил после передачи Мужикова и принес победу чемпиону — 2:1.

Таким образом, «Тобол» стал обладателем Суперкубка Казахстана.

«Тобол» — «Кайрат» 2:1 (1:1)
Голы: Мужиков с пенальти 30 (1:0), Жоао Пауло 39 (1:1), Жаксылыков 83 (2:1)
Нереализованный пенальти: Алвеш 64.

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