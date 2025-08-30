РУ
    00:47, 30 Август 2025

    Определился обладатель Кубка Казахстана по хоккею

    В финальном матче в рамках Кубка Казахстана усть-каменогорское «Торпедо» уверенно обыграло карагандинскую «Сарыарку» и стало обладателем Кубка Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Shaiba.kz.

    Фото: Sports.kz

    «Торпедо» — «Сарыарка» 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

    Шайбы:
    1:0 — 02:55 Панченко (Мусоров). В равенстве
    2:0 — 05:19 Мусоров (Хорошев). В равенстве
    3:0 — 19:51 Александров (Боровиков, Рысбеков). В равенстве
    3:1 — 34:35 Кузьменко. В меньшинстве
    4:1 — 57:49 Рахманов. В равенстве, в пустве ворота

    Вратари: Пестов — Ибрагимов 00:00 — 20:00, Кадочников 20:00 — 60:00.



    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Регионы Казахстана Регионы Караганда Усть-Каменогорск
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
