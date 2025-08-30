00:47, 30 Август 2025 | GMT +5
Определился обладатель Кубка Казахстана по хоккею
В финальном матче в рамках Кубка Казахстана усть-каменогорское «Торпедо» уверенно обыграло карагандинскую «Сарыарку» и стало обладателем Кубка Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Shaiba.kz.
«Торпедо» — «Сарыарка» 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 02:55 Панченко (Мусоров). В равенстве
2:0 — 05:19 Мусоров (Хорошев). В равенстве
3:0 — 19:51 Александров (Боровиков, Рысбеков). В равенстве
3:1 — 34:35 Кузьменко. В меньшинстве
4:1 — 57:49 Рахманов. В равенстве, в пустве ворота
Вратари: Пестов — Ибрагимов 00:00 — 20:00, Кадочников 20:00 — 60:00.