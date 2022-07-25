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Определилось итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике
25 Июля 2022 09:37

Определилось итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Юджине (штат Орегон, США) прошел чемпионат мира-2022 по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По его итогам первое место в медальном зачете заняла сборная США — 33 медали (13 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). Вторыми стали эфиопские атлеты — 10 (4,4,2), третья позиция у Ямайки — 10 (2,7,1).

Казахстан вместе с семью другими странами разделил 22-е место. В активе национальной сборной — одна золотая медаль. Ее в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3 тыс. метров завоевала Нора Джеруто. Это «золото» стало первой наградой высшей пробы на чемпионатах мира по легкой атлетике в истории страны.


Фото: olympic.kz
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