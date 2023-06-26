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Определились победители Спартакиады Казахстана по легкой атлетике

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 23:00
Определились победители Спартакиады Казахстана по легкой атлетике Фото: olympic.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по легкой атлетике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 регионов Казахстана.

В командном зачёте 1 место заняла команда Восточно-Казахстанской области. В активе спортсменов ВКО 16 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Второе место осталось за командой Карагандинской области. Спортсмены региона завоевали 10 золотых, десять серебряных и 12 бронзовых наград.

Третье место в командном зачёте заняла команда города Алматы. На счёту алматинцев пять золотых медалей, девять серебряных и девять бронзовых.


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