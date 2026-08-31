Определились победители Кубка Казахстана по теннису среди игроков до 14 лет

В Шымкенте завершился Кубок Казахстана по теннису среди игроков до 14 лет. Победителями командного первенства стали сборные Актюбинской области среди юношей и области Жетiсу среди девушек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

В Шымкенте завершился Кубок Казахстана по теннису среди игроков до 14 лет. Командное первенство проходило с 24 по 29 августа на кортах Beeline Arena. В соревнованиях юношей и девушек приняли участие по 16 команд из разных регионов страны.

Среди юношей победителем стала сборная Актюбинской области. В финале команда встретилась с представителями Шымкента и одержала победу со счетом 2:1.

В первой одиночной встрече актюбинец Альбара Оразбай обыграл Парвиза Сапаева — 2:6, 6:0, 6:1. Затем Сырымжан Барлыков победил Ярослава Боброва — 6:2, 6:0, обеспечив своей команде победу в противостоянии.

Бронзовые медали среди юношей завоевала команда Алматы-1, которая в матче за третье место оказалась сильнее Астаны-1 — 2:1.

Итоговая тройка среди юношей:

1 — Актюбинская область

2 — Шымкент

3 — Алматы-1

В соревнованиях среди девушек первое место заняла сборная области Жетiсу. В решающем противостоянии теннисистки Жетiсу также со счетом 2:1 обыграли команду Шымкента.

Айым Канагатова принесла команде первое очко, победив Айлин Мороз — 6:0, 6:1. Шымкент сравнял счет после победы Эмилии Старусевой над Адемой Альсейпуловой — 6:3, 7:6 (5). Обладательницы Кубка определились в парной встрече, где Канагатова и Альсейпулова выиграли у Старусевой и Тузельбаевой — 6:0, 6:0.

Третье место заняла команда Астана-1, которая в матче за бронзу оказалась сильнее представителей Карагандинской области — 2:1.

Итоги турнира среди девушек:

1 — область Жетiсу

2 — Шымкент

3 — Астана-1

Кубок Казахстана проходил в командном формате. На первом этапе участники были распределены на четыре группы, после чего сильнейшие команды продолжили борьбу за места с первого по восьмое в плей-офф.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты завоевали две золотые медали в категории U13 на 15-м международном турнире по настольному теннису в польской Зелена-Гуре.