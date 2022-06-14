14 Июня 2022 18:44

Определились победители ЧРК по легкой атлетике среди женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена победителей и призеров на чемпионате Казахстана по легкой атлетике среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

100 м⠀

Ольга Сафронова (Павлодар) - 11.53⠀

Рима Кашафутдинова (Караганда) - 11.85⠀

Арина Мишеева (Мангистауская область) - 12.23⠀

200 м⠀

Ольга Сафронова (Павлодар) - 23.32⠀

Кристина Корягина (Караганда) - 24.64⠀

Анастасия Трифонова (Алматы) - 24.65⠀

400 м⠀

Александра Залюбовская (Павлодар) - 53.38⠀

Элина Михина (ВКО) - 54.88⠀

Анна Шумило (Караганда) - 57.64⠀

800 м⠀

Екатерина Грицай (Костанайская область) - 2:06.46⠀

Виктория Сенькина (Караганда) - 2:12.79⠀

Эльвира Тахауова (Акмолинская область)- 2:13.38⠀

1500 м⠀

Кэролин Чепкоеч Кипкируи (ВКО) - 4:13.26⠀

Акбаян Нурмамет (Алматинская область) - 4:36.42⠀

Акбилек Куралбай (Шымкент) - 4:44.52⠀

5000 м⠀

Татьяна Нерознак (Костанайская область) - 16:38.62⠀

Акбилек Куралбай (Шымкент) - 17:50.63⠀

Виктория Сергеева (ЮКО) - 18:24.74⠀

10000 м⠀

Татьяна Нерознак (Костанайская область) - 34:35.84⠀

Мадина Керимова (Алматинская область) - 39:05.79