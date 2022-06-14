Определились победители ЧРК по легкой атлетике среди женщин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена победителей и призеров на чемпионате Казахстана по легкой атлетике среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
100 м⠀
Ольга Сафронова (Павлодар) - 11.53⠀
Рима Кашафутдинова (Караганда) - 11.85⠀
Арина Мишеева (Мангистауская область) - 12.23⠀
200 м⠀
Ольга Сафронова (Павлодар) - 23.32⠀
Кристина Корягина (Караганда) - 24.64⠀
Анастасия Трифонова (Алматы) - 24.65⠀
400 м⠀
Александра Залюбовская (Павлодар) - 53.38⠀
Элина Михина (ВКО) - 54.88⠀
Анна Шумило (Караганда) - 57.64⠀
800 м⠀
Екатерина Грицай (Костанайская область) - 2:06.46⠀
Виктория Сенькина (Караганда) - 2:12.79⠀
Эльвира Тахауова (Акмолинская область)- 2:13.38⠀
1500 м⠀
Кэролин Чепкоеч Кипкируи (ВКО) - 4:13.26⠀
Акбаян Нурмамет (Алматинская область) - 4:36.42⠀
Акбилек Куралбай (Шымкент) - 4:44.52⠀
5000 м⠀
Татьяна Нерознак (Костанайская область) - 16:38.62⠀
Акбилек Куралбай (Шымкент) - 17:50.63⠀
Виктория Сергеева (ЮКО) - 18:24.74⠀
10000 м⠀
Татьяна Нерознак (Костанайская область) - 34:35.84⠀
Мадина Керимова (Алматинская область) - 39:05.79