13:24, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Определились победители чемпионата РК по велоспорту на шоссе в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Заключительным видом программы стала групповая гонка.
У мужчин победу одержал Евгений Федоров (область Жетысу). Следом финишировал Антон Кузьмин (область Жетысу). Замкнул тройку лучших Даниил Марухин (СКО).
Елизавета Склярова (Кызылординская область) стала лучшей в соревнованиях среди женщин. Милана Котельникова (Астана) показала второй результат. На третью ступень пьедестала поднялась Евгения Заам (область Жетысу).
Напомним, 27 июня в Усть-Каменогорске из-за велогонки образовались пробки на дорогах.