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    13:24, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Определились победители чемпионата РК по велоспорту на шоссе в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе. Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    велоспорт
    Фото: Оlympic.kz

    Заключительным видом программы стала групповая гонка.

    У мужчин победу одержал Евгений Федоров (область Жетысу). Следом финишировал Антон Кузьмин (область Жетысу). Замкнул тройку лучших Даниил Марухин (СКО).

    Елизавета Склярова (Кызылординская область) стала лучшей в соревнованиях среди женщин. Милана Котельникова (Астана) показала второй результат. На третью ступень пьедестала поднялась Евгения Заам (область Жетысу).

    Напомним, 27 июня в Усть-Каменогорске из-за велогонки образовались пробки на дорогах.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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