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Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023

26 Января 2023, 19:02
Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пятая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко провела полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии-2023 против польской теннисистки Магды Линетт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Соболенко со счетом 7:6, 6:2. Игра продолжалась один час и 35 минут.

Во время матча Соболенко исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также белорусская спортсменка выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

Соболенко является чемпионкой двух турниров Большого шлема в парном разряде – Australian Open-2021 и US Open-2019. Также она дважды пробивалась в полуфинал US Open и один раз Уимблдона в одиночном разряде.

В финале турнира Большого шлема в Мельбурне Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в первой полуфинальной встрече обыграла другую белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, 7:6, 6:3.


Фото: ktf.kz




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