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    21:35, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Определены столичные застройщики, не имеющие права на привлечение денег дольщиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлен список строительных организаций и строящихся объектов, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными.

    Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султан просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.

    Законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается, при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

    Если вы заключили сделку с этими компаниями или по возникшим проблемам, вы можете обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Достык, 13.

    Также можно позвонить по телефону: 8 (7172) 55-04-30, 70-32-88; 8-701-300-50-39 руководитель административно-правового отдела Канафин Ерік Асылханович.


    Теги:
    Астана Акимат Жилье Строительство
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