Определены победители турнира по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны победители турнира по настольному теннису среди подведомственных организаций Управления делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое место заняли сотрудники Инженерно-технического центра УДП РК. Второе место завоевал Медицинский центр Управления делами Президента. Третье место досталось сотрудникам государственной авиакомпании «Беркут».

Помимо победителей судьи выделили лучших участников соревнования по трем номинациям. Лучшим игроком среди мужчин стал Райымбек Жупбагамбетов (Дирекция государственных организаций). В номинации «Лучший игрок среди женщин» победила Саягуль Изанова (Автохозяйство УДП РК). Мастером-игроком признан Кадыржан Амиржанов (Управление материально-технического обеспечения УДП РК).

Победителям турнира вручили кубок, медали, дипломы и сертификаты.

В турнире приняли участие 12 команд, около 60 человек. В каждой команде играли по 5 человек: три основных участника и два резервных. Каждая команда представляла подведомственные организации Управления делами Президента. Среди них - команды Управления делами Президента РК, Телерадиокомплекса Президента РК, Инженерно-технического центра УДП РК, Дирекция государственных резиденций, РГП «Беркут», ТОО «Бурабай Даму», Управление материально-технического обеспечения, Медицинский центр УДП РК, государственный фонд «Астана-20», Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, ТОО «Казстройсистема», Автохозяйство УДП РК.