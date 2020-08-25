Определены победители конкурса песен, посвященного 90-летию Шамши Калдаякова

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области определены победители республиканского конкурса песен «Толқысын шартарап», посвященного 90-летию короля вальса Шамши Калдаякова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В областном конкурсе искусств, организованном Молодежным ресурсным центром, приняли участие около 40 претендентов из разных регионов страны.

На первом этапе конкурса отобрали 10 лучших участников, это известные музыканты и специалисты сценического языка. Во втором туре тройку призеров определяли с помощью зрительского голосования. По итогам соревнований первое место заняла Аяулым Койшыбай, второе место досталось дуэту «Қос-Тұра, обладателем третьего стал Айдос Алкуат. Победители конкурса были награждены денежными призами.

Церемония награждения победителей конкурса прошла на родине народного артиста Казахстана Ш. Калдаякова.

Руководитель Молодежного ресурсного центра Амалбек Омиртай в своем выступлении остановился на творчестве композитора, отметив, что и в дальнейшем будет пропагандировать наследие композитора.

«Данный конкурс прошел в онлайн-формате в связи с карантином. Мы должны соблюдать все требования. Цель конкурса - пропаганда творчества великого композитора Шамши ага, и надеюсь, что наша цель достигнута», - сказал А. Омиртай.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия была проведена онлайн-экскурсия в Музей Шамши Калдаякова. В открывшемся недавно музее выставлено более 100 вещей, принадлежавших композитору и его семье.

Напомним, 15 августа исполнилось 90 лет со дня рождения «короля казахского вальса» Шамши Калдаякова. В честь дня рождения выдающегося композитора стартовал международный музыкальный челлендж «Менің Қазақстаным», организованный Министерством культуры и спорта РК. На родине Шамши Калдаякова, который родился и вырос в Отрарском районе Туркестанской области, открылся музей.