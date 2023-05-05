Определены первые компании-застройщики комфортных школ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты первых конкурсных процедур по национальному проекту «Комфортная школа». По итогам определены застройщики по 21 объекту, которые построят в 5 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

Будут построены:

Астана - 15 школ

Павлодарская область - 2 школы

Абайская область - 2 школы

Жетысуская область - 1 школа

Улытауская область - 1 школа

СКО - 1 школа (застройщик не определен).

В столице конкуренция была высокой. За один лот боролись от 2 до 7 потенциальных подрядчиков. Изначально конкурс объявили по 26 школам, где 43 потенциальных поставщика в общей сложности подали 101 заявку. Если по 21 школе победителей удалось определить сразу, по остальным 5 лотам закупки не состоялись из-за того, что потенциальные поставщики не прошли квалификационные требования.

Определившиеся победители за неделю подпишут ЕРС-договора с оператором нацпроекта, компанией Samruk-Kazyna Construction. Такой договор позволит запустить все процессы одновременно, такие как проектирование (Engineering), закупка оборудования (Procurement) и строительство (Construction).

После подписания договоров начнется этап проектирования учебных заведений. Для школ с вместимостью от 300 до 1200 ученических мест этот процесс займет 4 месяца, для остальных 5 месяцев. Параллельно с проектированием начнутся подготовительные работы на земельных участках, где планируется строительство. Это снятие растительного слоя, подведение временных инженерных сетей, установка ограждения и так далее.

Всего же в 2023 году планируется строительство 185 комфортных школ. Итоги конкурсов по всем этим объектам станут известны в ближайшие дни. Объекты будут сдаваться «под ключ», то есть и строительство, и оснащение будут производить поставщики, выигравшие конкурс. Не будет отдельных лотов, к примеру, на поставку мебели, сантехники, интерактивного оборудования и так далее. Таким образом, участникам закупок дали возможность объединяться в консорциумы. Все закупки проходят на онлайн-платформе заказчика.