Определены места для мирных собраний в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы утвердил места для организации и проведения мирных собраний в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Закон от 25 мая 2020 года «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» был введен в действие 6 июня 2020 года.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 8 Закона, местный представительный орган города определяет специализированные места для организации и проведения мирных собраний, порядок использования специализированных мест, нормы их предельной заполняемости, требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест и определяет границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования.

В этой связи, был разработан проект решения маслихата города Алматы, где определены три специализированных места для организации и проведения мирных собраний и маршрут для шествий и демонстраций:

1. Сквер за кинотеатром «Сары Арка»;

2. Парк имени Махатма Ганди;

3. Сквер имени «Шокана Валиханова»;

4. Маршрут для шествий и демонстраций: от сквера имени «Шокана Валиханова» до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко.

Вместе с тем, определено границами расстояние не менее 150 метров от прилегающих территорий объектов, где запрещено проводить пикетирования (объекты, обеспечивающие обороноспособность, безопасность государства, жизнедеятельность населения и т.д.).

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 5 июня этого года проект был размещен для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (портал «Открытые НПА»), где в течение 10 рабочих дней было оставлено 40 комментарий гражданами. Все комментарии были в поддержку проекта решения.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 12 июня текущего года проект был согласован с Общественным советом города Алматы, а 22 июня был согласован Департаментом юстиции города Алматы.

Сегодня, 23 июня, на внеочередной 63 сессии маслихата города Алматы данный проект был утвержден решением и направлен для регистрации в Департамент юстиции города Алматы.

Напомним, 25 мая 2020 года Глава государства подписал закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».