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Определены компании-застройщики 118 комфортных школ

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 16:00
Определены компании-застройщики 118 комфортных школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты конкурсных процедур по Национальному проекту «Комфортная школа». По итогам застройщиков определили по 118 школам, которые будут построены в 20 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Samruk-Kazyna Construction».

«Всего в конкурсе участвовали 206 потенциальных поставщиков. В общей сложности они подали 781 заявку. Изначально конкурс объявили по 185 школам, начало строительства которых запланировано на 2023 год. Если по 118 объектам победителей удалось определить сразу, по 52 лотам закупки не состоялись из-за несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям. Еще 15 лотов отменили. К примеру, в Северо-Казахстанской области конкурс объявили на строительство 1 учебного заведения, однако застройщика определить не удалось. В Алматинской области из объявленных 24 лотов успешно разыграли всего 7, а по остальным 17 школам победители не определены», - сообщили в компании.

По данным пресс-службы АО, после подведения итогов текущих конкурсов, по всем несостоявшимся лотам процедуры закупок проведут повторно.

Определившиеся победители подпишут ЕРС-договора с Samruk-Kazyna Construction, который является оператором нацпроекта. Такой договор позволит запустить все процессы одновременно, такие как проектирование (Engineering), закупка оборудования (Procurement) и строительство (Construction).

После подписания договоров начнется этап проектирования учебных заведений. Параллельно с проектированием проведут подготовительные работы на земельных участках, где планируется строительство. Это снятие растительного слоя, подведение временных инженерных сетей, установление ограждения и так далее.

Объекты будут сдаваться «под ключ», то есть и строительство, и оснащение будут производить поставщики, выигравшие конкурс. Не будет отдельных лотов, к примеру, на поставку мебели, сантехники, интерактивного оборудования и так далее. Участникам закупок дали возможность объединяться в консорциумы для консолидации материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях выполнения работ по строительству и оснащению объектов.

Ознакомиться с итогами конкурсных процедур и списком компаний-победителей можно здесь.


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