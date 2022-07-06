6 Июля 2022 23:00

Определены 10 развивающихся профессий в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Агентство статистики Европейского Союза «Евростат» определило 10 наиболее развивающихся профессий в Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные статистического агентства ЕС показывают, что персонал сферы приготовления пищи в настоящее время пользуется большим спросом.

Количество людей трудоспособного возраста, нашедших работу в этой области, увеличилось на 25%, и в общей сложности их число составило около 1,4 млн трудоустроенных европейцев.

Вторая по темпам роста сфера деятельности — работники сектора услуг. К этой категории относятся люди, работающие бортпроводниками, кондукторами на транспорте, гидами, официантами, барменами, парикмахерами, косметологами, домработницами и другие.

За год количество людей, нашедших работу в этой сфере, увеличилось на 9,6%. С начала 2021 года в этих областях работало 7,6 млн европейцев.

В ИТ-секторе, в который входят разработчики программного обеспечения и приложений, аналитики, специалисты по базам данных и сетям и другие, число специалистов за год увеличилось на почти 400 тыс. человек.

В текущее время более 4,5 млн европейцев работают в сфере информационных технологий.

Значительный рост был зафиксирован в юридической, социальной, культурной и ассоциативной профессиональной сфере (+9,4%), в сфере гостиничного бизнеса, розничной торговли и обслуживания (+9,1%), в бизнесе и администрации (+7,4%), в ремесленных и типографских рабочих. (+6,7%), специалисты по информационным технологиям и связи (5,9%), специалисты в области науки и техники (+5,7%), а также руководители производства и специализированных услуг (+5,3%).

Только в одной отраслевой категории наблюдалось снижение темпов роста занятости. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2021-2022 годах было нанято на 12,6% меньше персонала. Указанная отрасль сильно пострадала от высоких цен на топливо и сокращения улова.

Фото:mykpersonelbelgelendirme.com