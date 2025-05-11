Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане

Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что министр просвещения подписал приказ об изменении правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК «Өркен», предназначенного для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев интеллектуальных школах.