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    20:28, 10 Май 2025 | GMT +5

    Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане

    Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Школа школьники Мектеп оқушылар
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

    Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

    Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года.

    Ранее сообщалось, что министр просвещения подписал приказ об изменении правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК «Өркен», предназначенного для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев интеллектуальных школах.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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