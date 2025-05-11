Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане
Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.
Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что министр просвещения подписал приказ об изменении правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК «Өркен», предназначенного для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев интеллектуальных школах.