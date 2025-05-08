В Казахстане изменились размеры грантов для учащихся НИШ

Согласно обновленным положениям, пересмотрен размер гранта на одного учащегося. Теперь он составляет:

– 2 190 080 тенге в год – без учета проживания в общежитии;

– 3 053 940 тенге в год – с учетом проживания в общежитии.

Ранее размеры грантов в НИШ составляли 2 349 191 тенге и 3 247 305 тенге соответственно.

Грант «Өркен» обеспечивает одаренным детям из разных регионов Казахстана возможность бесплатного обучения в Назарбаев Интеллектуальных школах, включая покрытие расходов на обучение и при необходимости на проживание в общежитии.