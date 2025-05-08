В Казахстане изменились размеры грантов для учащихся НИШ
Министр просвещения подписал приказ об изменении правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК «Өркен», предназначенного для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев Интеллектуальных школах, передает корреспондент Kazinform.
Согласно обновленным положениям, пересмотрен размер гранта на одного учащегося. Теперь он составляет:
– 2 190 080 тенге в год – без учета проживания в общежитии;
– 3 053 940 тенге в год – с учетом проживания в общежитии.
Ранее размеры грантов в НИШ составляли 2 349 191 тенге и 3 247 305 тенге соответственно.
Грант «Өркен» обеспечивает одаренным детям из разных регионов Казахстана возможность бесплатного обучения в Назарбаев Интеллектуальных школах, включая покрытие расходов на обучение и при необходимости на проживание в общежитии.