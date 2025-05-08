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    11:35, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменились размеры грантов для учащихся НИШ

    Министр просвещения подписал приказ об изменении правил присуждения и размеров образовательного гранта Президента РК «Өркен», предназначенного для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев Интеллектуальных школах, передает корреспондент Kazinform. 

    В Казахстане изменились размеры грантов для учащихся НИШ
    Фото: nis.edu.kz

    Согласно обновленным положениям, пересмотрен размер гранта на одного учащегося. Теперь он составляет:

    – 2 190 080 тенге в год – без учета проживания в общежитии;

    – 3 053 940 тенге в год – с учетом проживания в общежитии.

    Ранее размеры грантов в НИШ составляли 2 349 191 тенге и 3 247 305 тенге соответственно. 

    Грант «Өркен» обеспечивает одаренным детям из разных регионов Казахстана возможность бесплатного обучения в Назарбаев Интеллектуальных школах, включая покрытие расходов на обучение и при необходимости на проживание в общежитии.

    Теги:
    Гранты Образование школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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