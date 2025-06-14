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    08:48, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Определены лучшие медработники Казахстана

    В ходе торжественной церемонии в Астане названы победители республиканского конкурса Министерства здравоохранения РК «Лучший в профессии» по 17 номинациям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    лучшие медработники
    Фото: Минздрав РК

    Среди них — врачи различных профилей, акушеры-гинекологи, хирурги, фармацевты, преподаватели, санитарные врачи и другие специалисты из разных служб и регионов страны:

    Лучшие медработники Казахстан
    Фото: Минздрав
    • «Лучший врач стационара» - Смаилов Совет Сляммуратович (Павлодарская область);
    • «Лучший врач неотложной помощи» - Тажибекова Салтанат Болатовна (г. Шымкент);
    • «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи» - Бакбергенова Айгуль Жупарбаевна (Кызылординская область);
    • «Лучший сельский врач» - Тулеуов Жакып Оразаевич (Кызылординская область);
    • «Лучший социальный работник в здравоохранении» - Сабиева Айгуль Болатовна (г. Шымкент);
    • «Лучшая акушерка» - Каженова Маржан Тнышкалиевна (ЗКО);
    • «Лучшая медицинская сестра стационара» - Тлеубаева Эльмира Жасулановна (Алматинская область);
    • «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи» - Альжанова Алия Наурызбаевна (Акмолинская область);
    • «Лучшая сельская медицинская сестра» - Жуманазарова Жулдуз Курбановна (Туркестанская область);
    • «Лучший фельдшер» - Маханбетова Гулнар Аманкелдина (Актюбинская область); 
    • «Лучший преподаватель медицинского ВУЗа» - Кожанова Калданай Каржауовна (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова); 
    • «Лучший преподаватель медицинского колледжа» - Жумадилова Мадина Сембаевна (Область Жетысу);
    • «Лучший ученый в здравоохранении» - Жакипбеков Кайрат Сапарханович (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова);
    • «Лучший менеджер здравоохранения» - Амрин Сакен Омерсерикович (СКО);
    • «Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля» - Пивоваров Евгений Иванович (ВКО);
    • «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы» - Рахимбаева Алмагуль Калиевна (г. Алматы);
    • «Лучший провизор» - Альжанова Хадиша Дербисовна (Туркестанская область).
    Лучшие медработники Казахстана
    Фото: Минздрав

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила дипломы и сертификаты лучшим специалистам отрасли.

    Лучшие медработники Казахстана
    Фото: Минздрав РК

    Победители конкурса получат поощрительные выплаты в размере 500 МРП.

    Лучшие медработники Казахстан
    Фото: Минздрав РК
    Лучшие медработники Казахстан
    Фото: Минздрав РК

    Ранее Глава государства наградил медицинских работников. Повышение статуса медработников – одна из ключевых задач. Об этом заявил Президент Казахстана, выступая 13 июня на церемонии награждения по случаю Дня медицинского работника.

    Теги:
    Здравоохранение Акмарал Альназарова Медицина Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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