Определены лучшие медработники Казахстана
В ходе торжественной церемонии в Астане названы победители республиканского конкурса Министерства здравоохранения РК «Лучший в профессии» по 17 номинациям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Среди них — врачи различных профилей, акушеры-гинекологи, хирурги, фармацевты, преподаватели, санитарные врачи и другие специалисты из разных служб и регионов страны:
- «Лучший врач стационара» - Смаилов Совет Сляммуратович (Павлодарская область);
- «Лучший врач неотложной помощи» - Тажибекова Салтанат Болатовна (г. Шымкент);
- «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи» - Бакбергенова Айгуль Жупарбаевна (Кызылординская область);
- «Лучший сельский врач» - Тулеуов Жакып Оразаевич (Кызылординская область);
- «Лучший социальный работник в здравоохранении» - Сабиева Айгуль Болатовна (г. Шымкент);
- «Лучшая акушерка» - Каженова Маржан Тнышкалиевна (ЗКО);
- «Лучшая медицинская сестра стационара» - Тлеубаева Эльмира Жасулановна (Алматинская область);
- «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи» - Альжанова Алия Наурызбаевна (Акмолинская область);
- «Лучшая сельская медицинская сестра» - Жуманазарова Жулдуз Курбановна (Туркестанская область);
- «Лучший фельдшер» - Маханбетова Гулнар Аманкелдина (Актюбинская область);
- «Лучший преподаватель медицинского ВУЗа» - Кожанова Калданай Каржауовна (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова);
- «Лучший преподаватель медицинского колледжа» - Жумадилова Мадина Сембаевна (Область Жетысу);
- «Лучший ученый в здравоохранении» - Жакипбеков Кайрат Сапарханович (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова);
- «Лучший менеджер здравоохранения» - Амрин Сакен Омерсерикович (СКО);
- «Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля» - Пивоваров Евгений Иванович (ВКО);
- «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы» - Рахимбаева Алмагуль Калиевна (г. Алматы);
- «Лучший провизор» - Альжанова Хадиша Дербисовна (Туркестанская область).
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила дипломы и сертификаты лучшим специалистам отрасли.
Победители конкурса получат поощрительные выплаты в размере 500 МРП.
Ранее Глава государства наградил медицинских работников. Повышение статуса медработников – одна из ключевых задач. Об этом заявил Президент Казахстана, выступая 13 июня на церемонии награждения по случаю Дня медицинского работника.