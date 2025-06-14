Определены лучшие медработники Казахстана

Среди них — врачи различных профилей, акушеры-гинекологи, хирурги, фармацевты, преподаватели, санитарные врачи и другие специалисты из разных служб и регионов страны:

Фото: Минздрав

«Лучший врач стационара» - Смаилов Совет Сляммуратович (Павлодарская область);

«Лучший врач неотложной помощи» - Тажибекова Салтанат Болатовна (г. Шымкент);

«Лучший врач первичной медико-санитарной помощи» - Бакбергенова Айгуль Жупарбаевна (Кызылординская область);

«Лучший сельский врач» - Тулеуов Жакып Оразаевич (Кызылординская область);

«Лучший социальный работник в здравоохранении» - Сабиева Айгуль Болатовна (г. Шымкент);

«Лучшая акушерка» - Каженова Маржан Тнышкалиевна (ЗКО);

«Лучшая медицинская сестра стационара» - Тлеубаева Эльмира Жасулановна (Алматинская область);

«Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи» - Альжанова Алия Наурызбаевна (Акмолинская область);

«Лучшая сельская медицинская сестра» - Жуманазарова Жулдуз Курбановна (Туркестанская область);

«Лучший фельдшер» - Маханбетова Гулнар Аманкелдина (Актюбинская область);

«Лучший преподаватель медицинского ВУЗа» - Кожанова Калданай Каржауовна (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова);

«Лучший преподаватель медицинского колледжа» - Жумадилова Мадина Сембаевна (Область Жетысу);

«Лучший ученый в здравоохранении» - Жакипбеков Кайрат Сапарханович (НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова);

«Лучший менеджер здравоохранения» - Амрин Сакен Омерсерикович (СКО);

«Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля» - Пивоваров Евгений Иванович (ВКО);

«Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы» - Рахимбаева Алмагуль Калиевна (г. Алматы);

«Лучший провизор» - Альжанова Хадиша Дербисовна (Туркестанская область).

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила дипломы и сертификаты лучшим специалистам отрасли.

Фото: Минздрав РК

Победители конкурса получат поощрительные выплаты в размере 500 МРП.

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Ранее Глава государства наградил медицинских работников. Повышение статуса медработников – одна из ключевых задач. Об этом заявил Президент Казахстана, выступая 13 июня на церемонии награждения по случаю Дня медицинского работника.