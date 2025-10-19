Определены финалисты международной премии «Волонтер года»

В онлайн-голосовании приняли участие более 50 тысяч человек, выразив поддержку волонтёрам.

- Высокая активность граждан свидетельствует о растущем интересе к волонтёрскому движению и поддержке общественных инициатив в стране, - отметили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

Онлайн-голосование проводилось с целью определения ТОП-10 претендентов по 15 номинациям, которые продолжат участие в конкурсе. На следующем этапе конкурсная комиссия проведёт экспертную оценку претендентов.

В честь Международного дня волонтёров 5 декабря в Астане состоится торжественная церемония вручения премии «Волонтёр года», на которой объявят победителей.

Напомним, Глава государства, выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», высоко оценил деятельность волонтеров.

Ранее руководитель Национального фронт-офиса волонтеров Айбек Досымбетов в подкасте BIZDIÑ ORTA заявил о том, что в обществе складывается неверное представление об их деятельности. По его словам, важно различать понятия волонтерства и благотворительности.

В 2020 году, по инициативе Главы государства, в Казахстане был объявлен Год волонтера.