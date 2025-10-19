РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:45, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Определены финалисты международной премии «Волонтер года»

    Завершился первый этап конкурса на присуждение международной премии «Волонтёр года», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

    волонтеры
    Фото: freepik

    В онлайн-голосовании приняли участие более 50 тысяч человек, выразив поддержку волонтёрам.

     - Высокая активность граждан свидетельствует о растущем интересе к волонтёрскому движению и поддержке общественных инициатив в стране, - отметили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

    Онлайн-голосование проводилось с целью определения ТОП-10 претендентов по 15 номинациям, которые продолжат участие в конкурсе. На следующем этапе конкурсная комиссия проведёт экспертную оценку претендентов.

    В честь Международного дня волонтёров 5 декабря в Астане состоится торжественная церемония вручения премии «Волонтёр года», на которой объявят победителей.

    Напомним, Глава государства, выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», высоко оценил деятельность волонтеров.

    Ранее руководитель Национального фронт-офиса волонтеров Айбек Досымбетов в подкасте BIZDIÑ ORTA заявил о том, что в обществе складывается неверное представление об их деятельности. По его словам, важно различать понятия волонтерства и благотворительности.

    В 2020 году, по инициативе Главы государства, в Казахстане был объявлен Год волонтера. 

    Теги:
    Минкультуры и информации Волонтеры Волонтерство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают