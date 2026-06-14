Определена дата похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи

С Али Хаменеи простятся спустя четыре месяца после его гибели. Траурная церемония начнется 4 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 июля в Тегеране.

Об этом сообщает гостелевидение Ирана.

Согласно информации, 4 и 5 июля в Тегеране в соборной мечети Хомейни состоится первая церемония прощания.

Похоронная процессия пройдет в столице Ирана 6 июля, а на следующий день — в священном для шиитов городе Кум.

Завершится погребение 9 июля в Мешхеде — родном городе Хаменеи, где он и будет предан земле.

Напомним, 1 марта власти Ирана объявили о смерти верховного лидера и ввели 40 дней общенационального траура. По сообщениям, в ходе удара по главной резиденции и административному комплексу аятоллы Али Хаменеи в Тегеране было сброшено около 30 бомб.