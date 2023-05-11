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Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 21:33
Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже завтра, 12 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана сыграет в группе «В» с командами Канады, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Тренерский штаб национальной команды определил окончательную заявку на турнир. В нее вошли 25 хоккеистов – 22 полевых и три вратаря.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Первый матч сборная Казахстана проведет 13 мая против команды Норвегии.


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