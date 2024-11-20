Определен лучший сыр 2024 года

По данным организаторов конкурса, 4 786 сыров, представленных 47 странами, оценили 240 международных экспертов.

Фото: gff.co.uk

Победителем стал Queijo de Ovelha Amanteigado — сыр, приготовленный из овечьего молока. Этот сыр производится на небольшой ферме из 10 человек в Суалейре (Португалия).

Судьи оценивали сыры по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре. Один из них описал сыр-победителя как «прекрасное сочетание белка и жира».

В финальную стадию конкурса вышли 14 сыров из Португалии, Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.

Ранее в обзоре агентства Kazinform мы представляли, сколько стоит килограмм сыра в магазинах Казахстана. Согласно данным на октябрь, самым дешевым сыр оказался в Павлодаре: стартовая цена начинается от 1500 тенге за килограмм и доходит до 6000 тенге.