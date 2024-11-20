РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Определен лучший сыр 2024 года

    Лучший сыр 2024 года был определен на традиционном международном конкурсе, проходившем в Визе (Португалия), передает агентство Kazinform со ссылкой на gff.co.uk.

    сыр
    Фото: Gff.co.uk

    По данным организаторов конкурса, 4 786 сыров, представленных 47 странами, оценили 240 международных экспертов.

    сыр
    Фото: gff.co.uk

    Победителем стал Queijo de Ovelha Amanteigado — сыр, приготовленный из овечьего молока. Этот сыр производится на небольшой ферме из 10 человек в Суалейре (Португалия).

    Судьи оценивали сыры по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре. Один из них описал сыр-победителя как «прекрасное сочетание белка и жира».

    В финальную стадию конкурса вышли 14 сыров из Португалии, Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.

    Ранее в обзоре агентства Kazinform мы представляли, сколько стоит килограмм сыра в магазинах Казахстана. Согласно данным на октябрь, самым дешевым сыр оказался в Павлодаре: стартовая цена начинается от 1500 тенге за килограмм и доходит до 6000 тенге.

    Теги:
    Португалия Конкурс Рейтинг Европа Продукты
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают